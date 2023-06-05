Nicolo Zaniolo İki gol attı stadı yıktı!

İki maçlık cezasını tamamlayarak dün ilk 11'de sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, derbiye damgasını vurdu. Birbirinden şık iki gole imza atan İtalyan yıldız, tribünleri coşturdu. Devre arasında takıma katılan 23 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki ilk derbi golünü kaydetmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde İtalya Milli Takımı'ndan da davet alan Zaniolo, sevincini ikiye katladı. Genç futbolcu, 87. dakikada yerini Gomis'e bırakırken taraftarlardan büyük alkış aldı.Nicolo Zaniolo, bu sezon Süper Lig'deki beş golünü de iç sahada kaydetti.