Redmond yüzde 60!

Siyah-beyazlı yöneticiler, sezonun ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyen Nathan Redmond ile biten sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşme gerçekleştiriyor ancak henüz net sonuç ortaya çıkmış değil.İngiliz futbolcu özellikle eşi Blaise'nin bu ay doğum yapacak olması nedeniyle kendisinin de fikirlerine büyük önem vererek acele karar almak istememişti.Mevcut durumda Beşiktaş'tan1.8 milyon Euro, eski kulübü Southampton'danda 700 bin Euro alan Redmond, 2+1yıllık mukavele ve 1.8 milyon Euro maaşı kabuletti. Tecrübeli hücum oyuncusu, son kararıiçin yönetimden birkaç gün süre istedi.Beşiktaş'la 28 resmi maça çıkan Redmond 6 gol-6 asistlik performans sergiledi ve skora 12 kez katkı yaptı.