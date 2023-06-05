Redmond yüzde 60!

İngiliz yıldızın Beşiktaş’ta devam etme ihtimali, ayrılık olasılığından fazla. Doğum yapacak eşinin fikrine göre hareket edecek olan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile mali koşullarda anlaşmaya varıldı. Redmond, 2+1 yıllık sözleşme ve 1.8 milyon Euro ücreti kabul etti
Siyah-beyazlı yöneticiler, sezonun ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyen Nathan Redmond ile biten sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşme gerçekleştiriyor ancak henüz net sonuç ortaya çıkmış değil. Beşiktaşlı idareciler, oyuncununkalma ihtimalini %60 olarakgörüyor. İngiliz futbolcu özellikle eşi Blaise'nin bu ay doğum yapacak olması nedeniyle kendisinin de fikirlerine büyük önem vererek acele karar almak istememişti.
MENAJERİ SİMON BAYLİFF İLE MASAYA OTURDULAR
Siyah-beyazlı yönetim ise bu süreçte vakitkaybetmemek adına maddi koşulları büyükoranda belirlemek için 29 yaşındakioyuncunun menajeri Simon Bayliff ile masayaoturdu. Mevcut durumda Beşiktaş'tan1.8 milyon Euro, eski kulübü Southampton'danda 700 bin Euro alan Redmond, 2+1yıllık mukavele ve 1.8 milyon Euro maaşı kabuletti. Tecrübeli hücum oyuncusu, son kararıiçin yönetimden birkaç gün süre istedi.
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Beşiktaş'la 28 resmi maça çıkan Redmond 6 gol-6 asistlik performans sergiledi ve skora 12 kez katkı yaptı.