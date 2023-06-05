TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Stefan Kuntz açıklaması: "Devam ediyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları...

"Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. TFF seçimleri 4 yılda bir yıl yapılıyor. Nihat Özdemir başkanımız 3 yıl yapmıştı. Hedefimiz şuydu; az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Yayın ihalesi, harcama limitleri, yabancı sınırı, belli değildi. 3 gün içerisinde yayın ihalesini fiyatını arttırarak imzaladık. Harcama limitlerini bir takım formüller geliştirerek açıkladık. Yabancı sayısı konusunda kulüplerimizin talepleri doğrultusunda açıkladık. Bir hafta içinde bunları yerine getirdik."

"VAR kayıtları daha önce hiç açıklanmamıştı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Onun için Sabri Çelik hocamızla görüşüp yayınlama kararı aldık. Kırmızı kart pozisyonu da, VAR hakemi, hakemi çağırıyor, hakem de sarı kart gösteriyor. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuyouna açıkladık. O hakemimize de görevden el çektirdik. Diğer hakem de belli bir süre ceza aldı. Burada asıl üzerinde durduğumuz, iyi niyet olması, kötü niyet olursa sonuçları başka olur. Bir seferliğine açıklandı diye söylemiştik. Bundan sonra da olmayacak."

YABANCI SINIRI SÖZLERİ

"Bizim ilk başta önerimiz 7+4'tü ama bunu daha fazla tartışmak istediler. Biz de geçici olarak aynı şartların (8+3) devam etmesini istedik. Önümüzdeki 2024-2025 yılı için de 5 yıllık bir planla neler yapılacak. Ama hedef, biz nasıl kendi kaynaklarımızdan daha fazla futbolcu yetiştirebiliriz."

STEFAN KUNTZ AÇIKLAMASI

"Hocamızla devam ediyoruz. Bu alınacak sonuçlar tabii ki çok önemli. Bazen bir şey vardır, insan kendi kaderini kendisi yazar. Bu da geçerli olacak. 2 maçın sonucu çok önemli. Biz de arkasından kongreye gideceğiz. Kongreyle ilgili, birçok takımın teveccühüyle karşılaşmış durumdayız. 6-7 tane federasyon başkanı da bize destek veriyorlar. Hakkımızda hayırlısı diyoruz. Hedefimiz Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirebilmek, yeni şeyler söylemek."