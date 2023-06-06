Derbinin kahramanı Zaniolo İtalyan basınından övgüleri aldı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de 3-0 mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Galatasaray 23. kez lig şampiyonluğunu kazanırken, teknik direktör Okan Buruk da ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.
20 GÜN İZİN KEYFİ
Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 25-26 Temmuz tarihlerinde 2. ön eleme maçına çıkacak. Futbolculara 20 gün izin verilirken, Florya'da düşünülen topbaşı tarihi 26 Haziran.
ZANIOLO İTALYA'DA ÖVGÜLERİ ALDI
Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle…
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "İstanbul derbisinde Zaniolo şov. Fenerbahçe nakavt oldu, İcardi de gol attı. Eski Romalı, Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Zaniolo, aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı."
TUTTOMERCATOWEB (İTALYA): "Galatasaray için büyük parti. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir başkahraman."
AS (İSPANYA): "Ezeli rakibin önünde parti. Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin taraftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi.
MATA'NIN MÜZESİNDE ARTIK YOK YOK!
Juan Mata kariyerinin ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi şampiyonlukları bulunan 35 yaşındaki futbolcu, koleksiyonuna Süper Lig kupası ekledi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan Mata, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.