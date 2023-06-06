Derbinin kahramanı Zaniolo İtalyan basınından övgüleri aldı!

ZANIOLO İTALYA'DA ÖVGÜLERİ ALDI

Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa basınında büyük yankı buldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu için öne çıkan detaylar şöyle…

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "İstanbul derbisinde Zaniolo şov. Fenerbahçe nakavt oldu, İcardi de gol attı. Eski Romalı, Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Zaniolo, aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı."