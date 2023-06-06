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Giriş Tarihi: 6.6.2023 11:29

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'un yerine Tiago Santos

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey’un yerine Tiago Santos

Sağ bek mevkisine alternatif bir isim arayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Portekiz’de buldu. Cimbom, Estoril’in genç beki Tiago Santos için harekete geçti. Sacha Boey giderse, transferde öncelik Santos’un olacak.

23. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezonki başarılı performansıyla başta İngiliz devi Arsenal olmak üzere birçok Avrupa ekibinin radarında olan Sacha Boey'un satılması halinde, sağ bek mevkisine transferi düşünülen isim belli oldu.

GÜNDEMDE SANTOS VAR
G.Saray, futbol kariyerine Estoril'de devam eden Portekizli sağ bek Tiago Santos'u aldı. 25 milyon euro gelir hedeflenen Boey'un olası satışı sonrasında bu transfer için resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Aslan, 22 yaşındaki Sacha Boey'un ayrılmasıyla birlikte bu mevkiyi yine 20 yaşında olan bir isimle doldurmuş olacak. Sağ bek, sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen futbolcu, potansiyeli yüksek isimlerden biri olarak gösteriliyor.

DEĞERİ 1 MİLYON EURO
Daha önce Benfica'ya da transferi gündeme gelen Santos'un bu sezonki maçlarının da takibe alındığı ve detaylı bir raporun teknik direktör Okan Buruk'a da sunulacağı gelen haberler arasında... Tiago Santos'un, kulübü Estoril ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu sezon 30 maçta forma giyen futbolcu, takımına 6 asistlik katkı yaptı. Süratli ve teknik bir oyuncu olan Santos'a 1 milyon euro değer biçiliyor. (Takvim)

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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'un yerine Tiago Santos
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