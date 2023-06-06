GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey’un yerine Tiago Santos

DEĞERİ 1 MİLYON EURO

Daha önce Benfica'ya da transferi gündeme gelen Santos'un bu sezonki maçlarının da takibe alındığı ve detaylı bir raporun teknik direktör Okan Buruk'a da sunulacağı gelen haberler arasında... Tiago Santos'un, kulübü Estoril ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Bu sezon 30 maçta forma giyen futbolcu, takımına 6 asistlik katkı yaptı. Süratli ve teknik bir oyuncu olan Santos'a 1 milyon euro değer biçiliyor. (Takvim)