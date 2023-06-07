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Giriş Tarihi: 7.6.2023 12:53

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yerli harekatı! Orta sahaya Suat Serdar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan yerli harekatı! Orta sahaya Suat Serdar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, Hertha Berlin'de forma giyen orta saha oyuncusu Suat Serdar'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray büyük bir başarıya imza atarak Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Cimbom'da yaşanılan şampiyonluğun mutluluğu devam ederken sarı kırmızılı yönetim gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.

Erden Timur ve ekibi önümüzdeki sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de ses getirecek bir kadroya sahip olması için çalışıyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.Aslan'ın mutlak transfer yapmak istediği bölgelerden birisinin de orta saha olduğu biliniyor. Cimbom'da bu mevki için gündeme flaş bir isim geldi.

SUAT SERDAR HAMLESİ

Sarı-kırmızılı takımın, Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı gündemine aldığı iddia edildi. Kicker'de çıkan habere göre; Galatasaray, Suat için Berlin ekibiyle temasa geçti. Aslan'ın 26 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için kesenin ağzını açtığı ifade edildi.

SUAT SERDAR KİMDİR?

Suat Serdar futbola Almanya'nın Bingen takımının altyapısında başladı. Ardından bir başka Alman ekibi Mainz'in altyapısının yolunu tuttu. Mainz'in çeşitli alt yaş kategorilerinde forma terletmesinin ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

4 kez Alman Milli Takım forması giyen gurbetçi futbolcu, 2018 yazında Mainz'dan Schalke'ye 11 milyon euro, 2021'de ise Schalke'den Hertha Berlin'e 8 milyon euro bonservisle transfer oldu.

Hertha Berlin'de ön libero ve merkez orta saha olarak görev yapıyor. Yaşanan gelişmelerin ardından futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yerli harekatı! Orta sahaya Suat Serdar...
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