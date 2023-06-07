Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

İtalyan medyasından Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz yaz da gündeme gelen Eric Botheim için yeni bir hamlede bulunduğu iddia edildi.



Cimbom'un Norveçli golcüyü bitirmek için Pisa'da forma giyen Morutan'ı takasta kullanmak istediği öne sürüldü. İtalyan medyasında, "Galatasaray, geçen yaz Botheim'ı istiyordu ve Morgan De Sanctis'in transfer etmek istediği Rumen Olimpiu Morutan ile takas hipotezini masaya koydu" ifadeleri yer aldı.



23 yaşındaki Eric Botheim bu sezon 29 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist üretti. Rosenborg, Krasnodar, Stabaek ve Bodo Glimt takımlarının da formasını giyen genç golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



4.2 MİLYON EURO ÖDEDİ



Galatasaray'ın sezon başında İtalya İkinci Lig ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan ise bu sezon 35 karşılaşmada görev aldı. 6 gol ve 8 asiste imza attı. 24 yaşındaki Romen oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cimbom, Morutan için 2021 yılında FCSB'ye 4.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

