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Giriş Tarihi: 7.6.2023 22:01

Son dakika haberi: Konferans Ligi Kupası sahibini buluyor! Fiorentina-West Ham finalinde ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: Konferans Ligi Kupası sahibini buluyor! Fiorentina-West Ham finalinde ilk düdük çaldı...

Son dakika haberi: İtalya temsilcisi Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımı, Çekya'nın başkenti Prag'da TSİ 22.00'de başlayan finalde kozlarını paylaşıyor. Nefes kesen UEFA Konferans Ligi finalini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya geliyor.

CANLI | Fiorentina 0-0 West Ham United

İŞTE İLK 11'LER

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Jovic.

West Ham United: Areola, Zouma, Coufal, Aguerd, Emerson, Paqueta, Soucek, Rice, Antonio, Bowen, Benrahma.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanıyor.

Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.

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Son dakika haberi: Konferans Ligi Kupası sahibini buluyor! Fiorentina-West Ham finalinde ilk düdük çaldı...
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