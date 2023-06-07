Son dakika haberi: Konferans Ligi Kupası sahibini buluyor! Fiorentina-West Ham finalinde ilk düdük çaldı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde İtalya'nın Fiorentina ile İngiltere'nin West Ham United takımları karşı karşıya geliyor.
CANLI | Fiorentina 0-0 West Ham United
İŞTE İLK 11'LER
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Jovic.
West Ham United: Areola, Zouma, Coufal, Aguerd, Emerson, Paqueta, Soucek, Rice, Antonio, Bowen, Benrahma.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi organizasyonunda İtalya temsilcisi Roma, Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.
Finalist ekiplerden Fiorentina, İtalya Serie A'da sezonu 8. sırada tamamlarken West Ham United ise İngiltere Premier Lig'i 14. sırada kapattı.