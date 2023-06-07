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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:31 Son Güncelleme: 7.6.2023 10:46

Son dakika: Rıza Çalımbay, Sivasspor'dan ayrılıyor

Son dakika: Rıza Çalımbay, Sivasspor’dan ayrılıyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını açıkladı.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMASI

"Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum. Burada çok mutlu ve başarılı 4 yıl geçirdik. Bana göre son 10 yılın en başarılı Sivasspor takımıydı. Her şeye rağmen Türkiye Kupası'nı kazanan, Avrupa'ya giden ve ligde de istikrarlı olan bir takım vardı."

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Son dakika: Rıza Çalımbay, Sivasspor'dan ayrılıyor
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