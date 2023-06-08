Denver Nuggets, Miami Heat’i farklı yendi! Seride durumu 2-1’e getirdi...

Final serisinin 3. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'ı konuk etti.

Nuggets, yıldız oyuncuları Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin üstün performansının yardımıyla rakibini 15 sayı farkla yendi ve seride 2-1 üstünlük kurarak avantajı yeniden eline geçirdi.

Murray 34 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist, Nikola Jokic 32 sayı, 21 ribaunt ve 10 asistle Nuggets'a galibiyeti getirdi. İkili, NBA tarihinde bir maçta aynı takımda 30 sayılık "triple-double" yapan ilk oyuncular olarak tarihe geçti. Christian Braun 15 sayı, Aaron Gordon 11 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle skora katkı sağladı.

Heat cephesinde Jimmy Butler 28 sayı, Bam Adebayo 22 sayı ve 17 ribaunt, Caleb Martin 10 sayıyla mücadele etti. Maçta 1 dakika 10 saniye süre alan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, 1 ribauntla oynadı.

Serinin 4. maçı, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da yine Heat'in salonunda oynanacak.