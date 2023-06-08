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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:55

Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü!

İHA
Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü!

DG Sivasspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kırmızı-beyazlı takımdaki kariyeri toplam 1461 gün sürdü. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu 41 puanla 14. sırada tamamlayan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sözleşmesinin de sona ermesinin ardından görevine devam etmeyeceğini açıkladı. 7 Haziran 2019 tarihinde takımın başına getirilen Çalımbay’ın, 7 Haziran 2023’te görevi tamamlandı. Rıza Çalımbay’ın Sivasspor kariyeri 1461 gün sürdü.

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile kırmızı-beyazlı takıma katılan teknik heyetle de yollarını ayırdı. Çalımbay'ın teknik ekibinde bulunan Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Ayhan Tenbeloğlu ve Servet Çetin ile danışmanı Kerem Atılmaz'ın da Sivasspor kariyeri sona erdi.

LİGDE 1,45 PUAN ORTALAMASI
Sivasspor, Çalımbay yönetiminde ligde 1,45 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adamla ligde bu sezon 36 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Ligde 45 gol atan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, kalesinde ise 54 gol gördü.

KUPADA YARI FİNALE KADAR ÇIKTI
Sivasspor, Rıza Çalımbay döneminde bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi. Kupanın ilk maçlarında sırasıyla alt lig ekiplerinden Erokspor ve Karacabey Belediyespor ile karşılaşan ve turları geçen kırmızı-beyazlılar, çeyrek finalde ligden çekilen Gaziantep FK'yı 3-0 hükmen galiple yarı finale yükseldi. Yiğidolar, yarı finalde ise Fenerbahçe ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, rövanşında ise rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

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Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü!
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