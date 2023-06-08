Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi 1461 gün sürdü!

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile kırmızı-beyazlı takıma katılan teknik heyetle de yollarını ayırdı. Çalımbay'ın teknik ekibinde bulunan Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Ayhan Tenbeloğlu ve Servet Çetin ile danışmanı Kerem Atılmaz'ın da Sivasspor kariyeri sona erdi.Sivasspor, Çalımbay yönetiminde ligde 1,45 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adamla ligde bu sezon 36 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Ligde 45 gol atan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas ekibi, kalesinde ise 54 gol gördü.Sivasspor, Rıza Çalımbay döneminde bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi. Kupanın ilk maçlarında sırasıyla alt lig ekiplerinden Erokspor ve Karacabey Belediyespor ile karşılaşan ve turları geçen kırmızı-beyazlılar, çeyrek finalde ligden çekilen Gaziantep FK'yı 3-0 hükmen galiple yarı finale yükseldi. Yiğidolar, yarı finalde ise Fenerbahçe ile ilk maçta 0-0 berabere kalırken, rövanşında ise rakibine 3-0 yenilerek kupaya veda etti.