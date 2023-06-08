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Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:04

Suudi Arabistan ekiplerinin son hedefi İlkay Gündoğan!

Suudi Arabistan ekiplerinin son hedefi İlkay Gündoğan!

Cristiano Ronaldo'dan sonra Karim Benzema da Suudi Ligi'nde forma giyecek. City'nin kaptanı İlkay Gündoğan da Arap kulüplerinin listesindeki başka isim.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4 büyük takımı Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın yüzde 75'ini, devletin petrol şirketi Aramco'nun satın almasının ardından transfer şovu başladı. Geçen sezon Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu Al-Nassr'a getiren Suudiler, "Hayallerimizin sınırı yok" diyerek çıktıkları bu yolda gerçekten de sınırları zorlamaya başladı. 200 milyon euroya Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'yı Al Ittihad'a transfer eden Suudiler, gözünü diğer yıldızlara dikti. Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris, Firmino, Modric, Ramos, Kante, Aubameyang, Zaha, Iago Aspas, Enner Valencia bunlardan birkaçı. Son olarak ise Suudiler'in göz koyduğu isimler; Tottenhamlı Heung Min-Son ve M.City ile sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan...

GELECEĞİNİ BİLİYORDUM
Arabistan takımları bu iki yıldızı da bitirmek için temasta. İngiliz basınına göre; İlkay'a yıllığı 27 milyon eurodan, 3 yıllık anlaşma teklif edildi. Cristiano Ronaldo ise; Suudi Ligi'ne daha çok yıldız ismin geleceğini açıkladı ve "Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'a geleceğini biliyordum. Bu yüzden Suudi Arabistan Ligi'nin gelecekte en iyi 5 ligden biri olacağını söyledim" dedi.

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Suudi Arabistan ekiplerinin son hedefi İlkay Gündoğan!
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