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Giriş Tarihi: 9.6.2023 21:48

Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına Beşiktaş'tan cevap

Galatasaray’ın sosyal medya paylaşımına Beşiktaş’tan cevap

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla ilgili Galatasaray'ın yaptığı sosyal medya paylaşımına siyah-beyazlı kulüp cevap verdi.

Galatasaray Kulübü, Ahmet Nur Çebi'nin 6 Şubat depremlerinden sonra Spor Toto Süper Lig'den çekilen takımların maçları hakkında verilen kararla ilgili açıklamalarına video paylaşımı yaparak göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda İstanbul Boğazı ve Vodafone Park'a yer verildi. Ardından "Kuru gürültülü ortam" uyarısının yer aldığı Vodafone Park'ın zeminindeki bir akıllı saatte, "Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." ifadesi yazıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımını alıntılayan Beşiktaş ise, "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." ifadelerini paylaştı.

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Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına Beşiktaş'tan cevap
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