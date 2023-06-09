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Giriş Tarihi: 10.6.2023 00:19

Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder: Şampiyonluk için çok mutluyum

Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder: Şampiyonluk için çok mutluyum

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, Nef Stadı'nı ziyaret etti. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Sneijder, "Ortada bir kupa varsa o kupayı öncelikli olarak hak eden Galatasaray'dır. Oyuncular son ana kadar ellerinden geleni yaptı. Şampiyonluk için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, Nef Stadı'nı ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2013-2017 yıllarında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nı ziyaret ederek kulüp müzesini gezdi.

Galatasaray forması giydiği dönemde performansı ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan Hollandalı eski yıldız, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yıllar sonra Nef Stadı çimlerine yeniden çıkan ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilen Sneijder, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Burada inanılmaz anlar yaşadım. Takım otobüsüyle geldiğim tünelden içeri girdiğim zaman hissettiklerimi yeniden hatırladım. Taraftarlarımızın beni karşılamasıyla o anlar hafızamda canlandı." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Sneijder, şunları kaydetti:

"Şampiyonluk maçında burada olamadığım için üzgünüm. Fenerbahçe maçında burada olmak çok istedim ama Hollanda'da çekimim olduğu için gelemedim. Fenerbahçe maçında oynayan ve gol atan bir oyuncu olarak dünya üzerindeki derbilerin en büyüklerinden biri bence. O maçta gol atmak insanı bulutların üzerinde yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Ortada bir kupa varsa o kupayı öncelikli olarak hak eden Galatasaray'dır. Oyuncular son ana kadar ellerinden geleni yaptı. Şampiyonluk için çok mutluyum. Hemen hemen her maçı takip ediyorum. Takımdaki oyuncular hakkında isim vermek doğru olmaz. Galatasaray'da oynadıkları için o formayı hak eden oyuncular, ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydular."

Sneijder, İstanbul'da yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımlarından Inter'i desteklediğini belirterek, "Atatürk Olimpiyat Stadı çok güzel şekilde hazırlanmış. İstanbul bu finale ev sahipliği yapmayı sonuna kadar hak ediyor. Beşiktaş ile Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız ve kazandığımız maçı hatırladım. Tekrar İstanbul'da olmak bana kendimi müthiş hissettirdi." ifadelerini kullandı.

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Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder: Şampiyonluk için çok mutluyum
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