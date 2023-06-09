Şampiyonlar Ligi’nde 1,6 milyar avroluk final!

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1,05 milyar avro ediyor.

İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534,45 milyon avro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

EN DEĞERLİ OYUNCU HAALAND

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon avroyla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon avro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon avro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin De Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon avroyla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon avroyla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon avroluk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

INTER'İN EN PAHALI OYUNCUSU LAUTARO MARTİNEZ

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon avro değer biçiliyor.

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon avroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.

Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon avro tahmin piyasa değerine sahip.

OYUNCULARIN PİYASA DEĞERLERİ

Manchester Cityli futbolcuların piyasa değerleri şöyle:

Oyuncu Değeri (avro) Erling Haaland 170 milyon Phil Foden 110 milyon Kevin De Bruyne 80 milyon Bernardo Silva 80 milyon Rodri 80 milyon Ruben Dias 75 milyon Jack Grealish 70 milyon Julian Alvarez 50 milyon Ederson 45 milyon Nathan Ake 35 milyon Kalvin Phillips 35 milyon Riyad Mahrez 30 milyon Aymeric Laporte 30 milyon John Stones 30 milyon Manuel Akanji 30 milyon İlkay Gündoğan 25 milyon Kyle Walker 15 milyon Sergio Gomez 15 milyon Cole Palmer 15 milyon Rico Lewis 15 milyon Maximo Perrone 10 milyon Stefan Ortega 6 milyon Zack Steffen 3,5 milyon Scott Carson 250 bin Toplam 1,05 milyar

Inter'deki oyuncuların piyasa değerleri ise şöyle: