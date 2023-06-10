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Giriş Tarihi: 10.6.2023 13:50

Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirmeye çalışacak!

AA
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirmeye çalışacak!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde İzmir'de Medipol Başakşehir ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini yenerek yaklaşık 9 yıl sonra müzesine kupa götürmek için mücadele edecek. Son olarak 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kupasız tamamladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda, yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirecek.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.

Ali Koç, ilk kupasına yakın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazanmaya çalışacak.

Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.

Finalde ilk kez karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan karşılaşmaları sarı-lacivertliler kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, namağlup geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finaline namağlup geldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 3 kulvarda zirve mücadelesine tutunmaya çalıştı.

Söz konusu süreçte lig ve Avrupa'da istediğini elde edemeyen Fenerbahçe, kupada ise finale kalmayı başardı. Turnuvaya 5. turdan katılan sarı-lacivertliler, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u geçerek yarı finale geldi.

Yarı finalde 2 maç üzerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda berabere kalırken evinde kazanmayı bilerek adını finale yazdırdı.

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Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirmeye çalışacak!
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