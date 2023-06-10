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Giriş Tarihi: 10.6.2023 14:22

Kevin de Bruyne'den güldüren Erling Haaland cevabı

Kevin de Bruyne’den güldüren Erling Haaland cevabı

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, basın toplantısında "Erling Haaland ile aranızdaki kimyadan bahseder misin? İlk görüşte aşk mıydı?" sorusuna verdiği "Hayır. Eşimle çok mutluyum" cevabıyla tüm salonu güldürdü.

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi basın toplantısında konuştu. Belçikalı futbolcu, takım arkadaşı Erling Haaland ile ilgili soruya verdiği cevapla güldürdü.

"EŞİMLE ÇOK MUTLUYUM"
Basın toplantısında muhabir Kevin de Bruyne'ye, "Erling Haaland ile aranızdaki kimyadan bahseder misin? İlk görüşte aşk mıydı?" diye sordu. Belçikalı yıldızın bu soruya, "Hayır. Eşimle çok mutluyum" cevabını vermesi salonu kahkahalara boğdu.

Belçikalı yıldız Haaland için övgü dolu ifadeler kullanırken, "Haaland, sizin ne istediğinizi anlıyor. İnanılmaz bir hızla goller atmaya başlıyorsunuz. Takıma büyük bir kolaylık sağlıyor bu. Inter'e karşı eminim nasıl oynaması gerektiğini kendisi daha iyi biliyordur" ifadelerini kullandı.

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Kevin de Bruyne'den güldüren Erling Haaland cevabı
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