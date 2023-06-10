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Giriş Tarihi: 10.6.2023 16:00

Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani, kulüp hisselerini 49ers Enterprises'a devretti

AA
Leeds United’ın sahibi Andrea Radrizzani, kulüp hisselerini 49ers Enterprises’a devretti

İngiltere temsilcisi Leeds United'ın İtalyan Başkanı Andrea Radrizzani, sahip olduğu kulüp hisselerinin tamamını, ortağı ABD merkezli konsorsiyum "49ers Enterprises"a devretti.

Sezon sonunda Premier Lig'den Championship'e düşen Leeds United'da başarısız sonucun faturası, kulübün başkanı ve büyük hissedarı İtalyan iş insanı Radrizzani'ye çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Raddizzani'nin tüm hisselerini, küçük ortağı 49ers Enterprises'a devretmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden San Francisco 49ers'ın sahibi olduğu konsorsiyum, Radrizzani'nin elindeki yüzde 56'lık kulüp hissesi için 48 yaşındaki iş insanına 170 milyon sterlin ödeyecek.

Andrea Radrizzani, 2017 yılında kulübün tüm hisselerini 45 milyon sterlin karşılığında satın almıştı. İtalyan iş insanı ile ortaklığa 2018 yılında kulübün yüzde 15'lik hissesini satın alarak giren 49ers Enterprises, 2021 yılına kadar bu oranı yüzde 44'e çıkarmıştı.

Radrizzani, takımın ligden düşmesinin ardından tribünler tarafından uzun süreli protestolara maruz kalmıştı. "Leeds United Taraftar Kulübü" adlı seyirci grubu, Radrizzani'nin, Leeds United'ı yönetmeye uygun durumda olmadığını belirten bir bildiri yayımlamış ve İtalyan iş insanına kulüple ilişiğini kesmesi çağrısında bulunmuştu.

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Leeds United'ın sahibi Andrea Radrizzani, kulüp hisselerini 49ers Enterprises'a devretti
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