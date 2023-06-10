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Giriş Tarihi: 10.6.2023 13:51

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 10 numaraya aday Manuel Lanzini

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 10 numaraya aday Manuel Lanzini

Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonu için son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş, İngiliz ekibi West Ham'ın formasını terleten 30 yaşındaki Manuel Lanzini'yi gündemine aldı.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş geride kalan sezon hedeflediği başarıyı yakalayamadı. Bu anlamda Siyah-Beyazlılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olabilmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Beşiktaş'ta gündeme sürpriz isimler ise gelmeye devam ediyor.

Son olarak Kartal'ın transfer listesine flaş bir isim dahil oldu. 10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdüren yönetim, West Ham United ile sözleşmesi sona eren Manuel Lanzini'nin peşine düştü. Futbolcunun transferiyle ilgili kısa sürede sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 30 yaşındaki tecrübeli yıldızla, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile birlikte Arjantin kulübü River Plate de ilgileniyor.

Arjantin Milli Takımı'nın 5 kez formasını giyen başarılı oyuncu, profesyonel kulüp kariyerinde 378 maçta görev yaparken; 57 gol attı, 57 de asist yaptı.(Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: 10 numaraya aday Manuel Lanzini
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