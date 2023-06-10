SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Orta sahaya Kondogbia, stopere Isak Hien geliyor

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 30 yaşındaki ön libero için maliyet raporu talep eden Kara Kartal'a yanıt geldi. İspanyol ekibinin, Orta Afrikalı futbolcu için 8 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulunduğu, 1,88'lik oyuncunun ise 2.5 milyon Euro'luk maaş istediği kaydedildi.
Orta sahaya kalitesi tartışılmaz bir isim kazandırmak için Kondogbia'yı hedef olarak seçen Beşiktaş Yönetimi'nin, Atletico Madrid'le menajerler aracılığıyla bonservis pazarlığına başladığı kaydedildi. Eğer Siyah-Beyazlılar, Kondogbia konusunda Atletico'nun 8 milyon Euro'luk talebinde indirime gitmesini sağlar ve uygun ödeme koşullarında da anlaşırsa bu oyuncu için tüm limitlerini zorlayacak.
Kariyerinde daha önce; Sevilla, Monaco, İnter ve Valencia gibi kulüplerde forma giyen Geoffrey Kondogbia'nın Atletico Madrid'le 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Başarılı orta saha, ön libero hattına ek olarak merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de forma giyebiliyor. Kondogbia, bu sezon Atletico formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 2 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)
STOPERE ISAK HIEN
Bu arada Beşiktaş stoper pozisyonuna da takviye gerçekleştirecek. Kartal, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi. Kariyerine Hellas Verona'da devam eden Isak Hien ile ilgili detaylı araştırma yapan Kara Kartal, futbolcunun transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor. 2026'ya kadar Verona ile sözleşmesi bulunan İsveçli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Beşiktaş'tan gelecek cazip bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Hien'in, İsveç dışında Burkina Faso vatandaşlığı da bulunuyor.
SAVUNMANIN SİGORTASI
Çeşitli ülkelerden transfer teklifleri alan Faslı oyuncu Romain Saiss'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, savunmada güven veren bir isim olması sebebiyle 24 yaşındaki Isak Hien'i düşünüyor. 1.91 boyundaki futbolcu, İtalya'da 'savunmanın sigortası' olarak tanımlanıyor. Daha önce de Türk takımlarıyla anılan ve 6 milyon euro piyasa değeri olan Hien, Djurgarden, Vasalunds ve Djursholm takımlarında forma giymişti. (Takvim)