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Giriş Tarihi: 10.6.2023 14:19

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst dönmek istiyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst dönmek istiyor

Beşiktaş'ın yeni sezon için transfer hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme yeniden Wout Weghorst ismi geldi.

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un beklenmedik sakatlığı sonrası forvet almaya karar verirken, listeye tanıdık bir ismi aldı. Devre arasında siyah-beyazlı ekipten ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

İngiliz devinde beklentileri karşılayamadığı için önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmeyen Hollandalı golcünün, bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri dönmek istemediği biliniyor.

Weghorst'un Beşiktaşlı yetkililer bir görüşme yaparak, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi. Weghorst, Beşiktaş formasıyla 18 karşılaşmaya çıkarken 9 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst dönmek istiyor
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