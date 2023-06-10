SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Wout Weghorst dönmek istiyor

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un beklenmedik sakatlığı sonrası forvet almaya karar verirken, listeye tanıdık bir ismi aldı. Devre arasında siyah-beyazlı ekipten ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Beşiktaş'ın gündemine girdi.
İngiliz devinde beklentileri karşılayamadığı için önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmeyen Hollandalı golcünün, bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri dönmek istemediği biliniyor.
Weghorst'un Beşiktaşlı yetkililer bir görüşme yaparak, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi. Weghorst, Beşiktaş formasıyla 18 karşılaşmaya çıkarken 9 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. (Fotomaç)