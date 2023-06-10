SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Dominik Livakovic için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilirken İspanya'dan Relevo ise Villareal ve Dinamo Zagreb'in Livakovic transferi için anlaşma sağladığını okuyucularına aktarmıştı. Dominik Livakovic için yeni bir transfer iddiası daha geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Suudi Arabistan'dan Al Nassr'ın Dominik Livakovic'i transfer etmek istediğini öne sürdü.

LIVAKOVIC İÇİN PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın ülke futbolunun dünya çapında tanıtmak amacıyla transfer edilen yıldız oyuncular için kulüplere kolaylık sağladığı ve Livakovic'e hayal ettiğinden daha fazla bir ücret verebilecekleri kaydedildi. Hırvatistan'dan 24sata'da yer alan habere göre ise Dominik Livakovic için para önemli değil ve 28 yaşındaki kaleci kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istiyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinden transfer teklifi almaması durumunda yeni sezonda da Dinamo Zagreb forması giyecek.