Bayram Bektaş gitti Burak Yılmaz geliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yürüten Bayram Bektaş, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Bektaş'ın, yeni sezonda birinci hocalık yapmak istediği için bu kararı aldığı belirtilirken, Güneş'in ekibine kampa kadar takviye yapılması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın aklında ilk sırada Burak Yılmaz var.Burak Yılmaz konusunda siyah-beyazlı yöneticiler isediyerek bu konuda Şenol Güneş'e duydukları güveni ve desteği gösterdiler.Şenol Güneş, Beşiktaş'ın geçen yaz opsiyonlu olarak kiraladığı Tayfur Bingöl'ün kadroda tutulması yönünde yönetime rapor verdi. Bu talep doğrultusunda oyuncunun kulübü Alanyaspor ile görüşme gerçekleştirildi. Ancak Akdeniz ekibi, Tayfur'un 1.5 milyon Euro'luk opsiyonunda indirime gitmeye yanaşmadı. Beşiktaş'ta devam etmeyi çok isteyen futbolcunun, Alanyasporlu idarecilerle bir araya gelerek ücreti düşürme talebinde bulunacağı öğrenildi.