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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Bayram Bektaş gitti Burak Yılmaz geliyor

Bayram Bektaş gitti Burak Yılmaz geliyor
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yürüten Bayram Bektaş, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Bektaş'ın, yeni sezonda birinci hocalık yapmak istediği için bu kararı aldığı belirtilirken, Güneş'in ekibine kampa kadar takviye yapılması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın aklında ilk sırada Burak Yılmaz var. Futbol kariyerini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Yılmaz için Şenol Güneş'in, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme yaparak ekibine dahil edilmesini isteyeceği kaydedildi. Burak Yılmaz konusunda siyah-beyazlı yöneticiler ise "Hocamız bilir" diyerek bu konuda Şenol Güneş'e duydukları güveni ve desteği gösterdiler.

TAYFUR'DA İNDİRİM YOK
Şenol Güneş, Beşiktaş'ın geçen yaz opsiyonlu olarak kiraladığı Tayfur Bingöl'ün kadroda tutulması yönünde yönetime rapor verdi. Bu talep doğrultusunda oyuncunun kulübü Alanyaspor ile görüşme gerçekleştirildi. Ancak Akdeniz ekibi, Tayfur'un 1.5 milyon Euro'luk opsiyonunda indirime gitmeye yanaşmadı. Beşiktaş'ta devam etmeyi çok isteyen futbolcunun, Alanyasporlu idarecilerle bir araya gelerek ücreti düşürme talebinde bulunacağı öğrenildi.

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Bayram Bektaş gitti Burak Yılmaz geliyor
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