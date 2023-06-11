Büyükler Can atıyor!

Gelecek sezon için takımlarını güçlendirmek isteyen ve şampiyonluk yarışı adına alternatifli kadrolara odaklanan üç büyükler, transferde karşı karşıya geldi.Nürnberg'in U19 takımında futbol hayatını sürdüren ve özellikle bu sezon performansıyla büyük potansiyel taşıdığını gösteren 17 yaşındaki forveti kadroya katma yarışı var. Alman kulübünün U19 takımıyla 22 maçta 21 gol, 6 asist kaydeden, yüksek formuyla11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen Can Uzun, 1.86 metre boyunda ve santrfor mevkiinde görev yapıyor.U17'de 11 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Can, 6 gol kaydetti. U18'de ise iki defa sahaya çıktı.