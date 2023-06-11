Büyükler Can atıyor!

Cimbom’un ardından iki ezeli rakibi de Can Yılmaz’a talip oldu. Sona eren sezonda üç kez Alman ekibinin A takım formasını giyen genç futbolcunun hangi kulübe gideceği merak konusu
Gelecek sezon için takımlarını güçlendirmek isteyen ve şampiyonluk yarışı adına alternatifli kadrolara odaklanan üç büyükler, transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın gündemindeolan ve SportifA.Ş. Başkan Vekili ErdenTimur'un bizzat kulübüylegörüşmeleriniyürüttüğüCan Uzun içinFenerbahçeve Beşiktaşda devreyegirdi. Nürnberg'in U19 takımında futbol hayatını sürdüren ve özellikle bu sezon performansıyla büyük potansiyel taşıdığını gösteren 17 yaşındaki forveti kadroya katma yarışı var. Alman kulübünün U19 takımıyla 22 maçta 21 gol, 6 asist kaydeden, yüksek formuyla 3 kez de ATakım'da görevlendiren Caniçin sarı-kırmızılıların ardındanhem Fenerbahçe hem deBeşiktaş'ın temaslara başladığıbelirtildi.
AY-YILDIZLI FORMAYI SEÇTİ
11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen Can Uzun, 1.86 metre boyunda ve santrfor mevkiinde görev yapıyor. Futbola başladığıNürnberg'de kariyerinedevam eden genç yıldız adayı,milli takım tercihini iseTürkiye'den yana kullandı. U17'de 11 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Can, 6 gol kaydetti. U18'de ise iki defa sahaya çıktı.