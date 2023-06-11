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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Büyükler Can atıyor!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Büyükler Can atıyor!

Cimbom’un ardından iki ezeli rakibi de Can Yılmaz’a talip oldu. Sona eren sezonda üç kez Alman ekibinin A takım formasını giyen genç futbolcunun hangi kulübe gideceği merak konusu

Gelecek sezon için takımlarını güçlendirmek isteyen ve şampiyonluk yarışı adına alternatifli kadrolara odaklanan üç büyükler, transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın gündeminde olan ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un bizzat kulübüyle görüşmelerini yürüttüğü Can Uzun için Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girdi. Nürnberg'in U19 takımında futbol hayatını sürdüren ve özellikle bu sezon performansıyla büyük potansiyel taşıdığını gösteren 17 yaşındaki forveti kadroya katma yarışı var. Alman kulübünün U19 takımıyla 22 maçta 21 gol, 6 asist kaydeden, yüksek formuyla 3 kez de A Takım'da görevlendiren Can için sarı-kırmızılıların ardından hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın temaslara başladığı belirtildi.

AY-YILDIZLI FORMAYI SEÇTİ
11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelen Can Uzun, 1.86 metre boyunda ve santrfor mevkiinde görev yapıyor. Futbola başladığı Nürnberg'de kariyerine devam eden genç yıldız adayı, milli takım tercihini ise Türkiye'den yana kullandı. U17'de 11 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Can, 6 gol kaydetti. U18'de ise iki defa sahaya çıktı.

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Büyükler Can atıyor!
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