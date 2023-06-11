Dünya hayran kaldı

18 yılın ardından bir kez daha İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finali muhteşem görüntülere sahne oldu. Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Şampiyonlar Ligi kupasını platforma yerleştirdi.Finale İngiliz ve İtalyan taraftarlar kadar Türk futbolseverler de büyük ilgi gösterdi. İstanbul'daki dev final toplam 200 ülkeden canlı olarak yayınlandı. Nefes kesen heyecanı 1.5 milyara yakın kişi ekranları başında izledi.Olimpiyat'taki müthiş karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Erdoğan'a tribünde FIFA Başkanı İnfantino, UEFA Başkanı Ceferin ve TFF Başkanı Büyükekşi de eşlik etti.Başkan Erdoğan, maça gelen eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ile sohbet etti.Karşılaşma öncesinde ve sırasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra bazı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat ve çevresi, havalimanları, toplu taşıma istasyonları ile taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 15 bin 850 polis görevlendirildi.Brezilyalı şarkıcı Anitta maçtan önce statta verdiği konserle tribünleri dolduran taraftarları büyüledi.Fatih Terim'in torunu Yaman Çetin, M. City'nin yıldızı Erling Haaland ile beraber seremoniye çıktı.Manchester City'nin final yolculuğundaki 11 maçında da forma giyen Haaland, dün Olimpiyat'ta rakip ağları bulamasa da muradına erdi. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki forvet, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Norveçli futbolcu bu sezon ise 52 gole imza atarak rekorları parçaladı.