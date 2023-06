Bir İstanbul harikası!

finalin bizim için en büyük gurur kaynağı, maçın İstanbul'da organize edilmiş olmasıydı.O finalde de övgüler almıştık. Son finalde de her şey çok güzeldi…Maçın ardından ödül töreninden 15 dakika sonra stadı terk ettim. Dışarıda bir olumsuzluğa rastlamadım. Doğal olarak trafik tıkanıklığı vardı.Ben her maç öncesi yorum da yaptığım için kendim oturup uzun süre maçı kafamda oynarım. Şöyle bir karşılaştırma yapmıştım; Manchester City müthiş bir sezon geçiriyor. Üst düzey bir pas trafiğine sahip.Bir de diğer cepheyi analiz ettim; İnter, City kadar kesinlikle iyi saha içi organizasyonuna sahip bir takım değil. Ama kadro yapısına göre çok iyi bir oyun planları var.Finale gelirken çok az gol yemeleri, İtalya Kupası'nı kazanmaları genelde İnzaghi'nin oynattığı tutucu futbola rağmen işi görebiliyor. Bunların hepsini analiz ettiğimde hatta maç öncesi de söyledim; 'City favori ama İnter'in kolay teslim olacağını düşünmüyorum' diye.City, maçın büyük bölümünde oyunu domine etmesine rağmen çok az pozisyon buldu. İnter ise iyi mücadele etti, iyi savunma yaptı. Beklediğimden de fazla pozisyon buldu. Sonuçta Rodri'nin mükemmel golü neticeyi tayin etti. Sezon boyunca takımın görünmeyen oyuncularından biriydi.Gelelim bizim futbolcularımıza; tabii ki böyle bir finalde 2 Türk futbolcusunun oynaması bizim için de çok önemliydi. Her ikisi de bütün sezon hem kendi liglerinde hem de Avrupa kulvarında üst düzey performans sergilediler.Bunun da en önemli nedeni karşıdaki rakipti. Orta sahada rakibin önemli ve etkili pas trafiğini kesmek için oynadığı sürece ikili mücadelelere yoğunlaşmak zorunda kaldı. Bu yüzden ileri dönük bir katkı veremedi.Müthiş futbolu ve oyun zekası var. Guardiola'nın pas oyununun yönlendirilmesindeki en önemli isimlerin başında geliyor. Bu özelliklerinin yanında bir artısı da kritik pozisyonlara çaktırmadan girmesi ve kritik goller atması ama İnter'in iyi savunması karşısında bu artısını ortaya çıkaramadı.City'nin İstanbul'da İnter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanması Avrupa basınında manşetlerden görüldü. Öne çıkan başlıklar şöyle: The Telegraph: İstanbul'da Rodri ve Ederson'un kahramanlaştığı maçta City üçledi. The Guardian: Manchester City bu yıl 3 kupayı da aldı. Sunday Express: Rodri tam bir Türk lokumu. City, tarih yazdı. Corriere dello Sport: Guardiola Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor, ama İnter de sahadan alkışlarla ayrılıyor. İstanbul'daki final organizasyonunda çılgınca bir enerji vardı. Açılış törenindeki 6 dakikalık yüksek kalitedeki müzik, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl'un devre arası şovlarına göz kırpan bir gösteriydi. La Gazzetta dello Sport: Çalhanoğlu evinde acı yaşadı. Tuttosport: İnter'in rüyası kesintiye uğradı. Hakan Çalhanoğlu nedeniyle Türkler İnter'i destekledi. İstanbul'da geceye hakim renkler mavi-siyahtı. La Stampa: İnter finalde yenilse de İstanbul'dan başı dik bir şekilde ayrıldı.