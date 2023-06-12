En büyük referans!

İstanbul'unev sahipliğini yaptığı Şampiyonlar Ligi finali için UEFA tam not verdi. Geçtiğimiz sene Paris'teki olaylı organizasyon sonrası Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu Aleksander Ceferin, İstanbul'daki final sonrası rahatladı. Konuyla ilgili bilgisini aldığımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, önemli bir sınavı başarıyla atlattığımızı söyledi. SABAH SPOR'a konuşan Büyükekşi şunları anlattı…bizim başarımız günler öncesinden başlayan etkinlikle kendini gösterdi. Yenikapı'daki Şampiyonlar Ligi Festivali çok beğenildi.final Türkiye'nin 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği için referansı olacaktır. Bilindiği gibi UEFA, 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak.maçından önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ayrı ayrı kabulünde Sayın Infantino, Türkiye'nin tam bir futbol ülkesi olduğunun, Avrupa'nın yanı sıra Afrika ve Orta Asya'yla ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerinin altını çizdi. Sayın Ceferin ise Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında çok deneyimli ve başarılı bir ülke olduğunu belirtti. Ayrıca görüşmede 2028 ve 2032 adaylığımız da konuşuldu.maç bizim için turnusol kâğıdı gibiydi. Maç öncesi ve maç sonrası da seyircilerin giriş ve çıkışları sorunsuzdu.her yerinden misafirimiz vardı. 200 milyon dolara yakın döviz girişi oldu. Ayrıca son üç finalde yapılan araştırmalar, taraftarların %47'sinin gittikleri ülkelerde finalin olduğu şehir dışında başka şehirleri de ziyaret ederek %23 oranında ülke ekonomisine ek bir katkı sağladıklarını gösteriyor.72 bin taraftar, ekran başında ise 200'den fazla ülkede yaklaşık 400 milyon kişi dev karşılaşmayı izledi.