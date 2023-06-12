Fenerbahçe haberleri: Selahattin Baki'den Arda Güler ve şampiyonluk sözleri! "Bu hafta babasıyla görüşeceğiz"

Radyo Gol'e konuşan Selahattin Baki, "Arda Güler'i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

"FENERBAHÇE'YE OPERASYONLAR YAPILIYOR"

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye operasyonlar yapıldığını kaydeden Baki şöyle konuştu: "Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR'a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."

"ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLABİLİRDİ, ÖZÜR DİLERİZ"

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşabilecek performans sergilediğini vurgulayan Baki, "Aldığımız puan ve attığımız gollere bakıldığında bunlar lig şampiyonluğu için yeterliydi; olmaması bizi üzdü. Oysa Avrupa takvimi dolayısıyla herkesten önce başlamıştık hazırlıklara ve herkesten öndeydik ama 1.5 aylık Dünya Kupası arasında diğer takımlar güç ve kondisyon açısından bizi yakaladı. Şikayetlere rağmen öz eleştiri de yapabilmeliyiz. Derbi kazanamadık, taraftarımızdan özür dileriz. Maalesef altın tepsi de sunulan fırsatları teptik bunları masaya yatırmalıyız, ivedilikle hatalardan dersleri çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

"SÜPER KUPA'YI KAZANACAĞIZ"

Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa'yı kazanacaklarını dile getiren Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "9 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile şanssızlığımızı kırdığımızı ve başarı kapısını açtığımızı düşünüyorum. Bir kupa diğer kupayı tetikler, bu anlamda Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek kupayı kaldırıp sezonu noktalayacağız. Artık sıkıntılı dönem bitmiştir. Negatiflikler kırılmıştır" dedi.

"BAŞKANIMIZ BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞÜYOR"

İlk transfer olarak Ryan Kent'i açıklayan Sarı Lacivertliler'in yöneticisi bundan sonraki çalışmalar için de, "Yeni sezon için başkanımız birçok isimle görüşüyor. Yeni planlamanın en doğru şekilde yapılacağından taraftarımız şüphe duymasın" açıklamalarını yaptı.

"KALİTELİ AYAKLAR YERLERİNİ FİZİKSEL GÜCE BIRAKTI"

Alt yapılara vurgu da yapan Selahattin Baki, "Eskiden kaliteli ayaklar fazlaydı yetenekler çoğunluktaydı ancak günümüzde futbolcular fizikleri ile taktiğe dayalı oyun sergiliyorlar. Futbol dünyasında tartışılması gereken en önemli konulardan biri alt yapıya tam anlamıyla önem verip yetenekleri keşfetmektir. Ama sadece büyük kulüplerde A takımların şampiyonluğunun konuşulduğu ortamda alt yapılar kimsenin umurunda değil. Şampiyonluklar gelmedikçe bu tip projeler önemli değil; fakat 5 yıllık 10 yıllık projelerle yetenekler çıkarılıp ülke futboluna kazandırılabilir." diyerek sözlerini noktaladı.