Galatasaray’dan sol bek hamlesi!

Hem yabancı kuralı hem de performans yüzünden sezon genelinde sol bekte problem yaşayan Galatasaray, bu yıl ise bu sorunu kökünden çözmek istiyor. Sol bek için elinde geniş bir listesi bulunan Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta İngiliz devi Liverpool'un sol beki Konstantinos Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor.

BU HAFTA TEMAS KURULACAK

2025 yılına kadar kontratı bulunan Yunan oyuncu için kısa sürede görüşmelerin başlaması bekleniyordu. Gelen son haberlere göre bu hafta içerisinde oyuncu ve kulübü ile temas kurulacak.

İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAMAK İSTİYOR

Sarı-Kırmıızlılar, diğer yandan da işini şansa bırakmamak istiyor. Cim Bom, bu yüzden bu hafta tam 2 futbolcuyla masaya oturacak. Tsimikas'ın dışında Juventus'tan Alex Sandro ile de masaya oturulacak.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

1 yıllık daha kontratı bulunan Brezilyalı futbolcunun maliyeti konusunda bir görüşme yapılması bekleniyor. Ancak teknik ekibin ilk tercihinin Tsimikas olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. (Fanatik)