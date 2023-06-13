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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:47

Brentford, Kevin Schade'yi rekor bedelle kadrosuna kattı!

Brentford, Kevin Schade’yi rekor bedelle kadrosuna kattı!

Brentford, 25 milyon avro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Kevin Schade'yi renklerine bağladı. Schade için ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon avro ödeyecek.

Almanya Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Schade, geçen sezon ligi 9. sırada tamamlayan Brentford'un formasını 19 maçta terletmişti.

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Brentford, Kevin Schade'yi rekor bedelle kadrosuna kattı!
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