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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Büyükekşi ile yola devam

TURGUT DOĞAN
Büyükekşi ile yola devam
Kulüpler Birliği Vakfı, dün İstanbul'da toplandı. Konu; TFF'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'du. Toplantıya daha sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de dahil oldu. Büyükekşi, şu ana kadar yaptıklarını ve projelerini anlattı. Beşiktaş dışında üç büyük takım; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Büyükekşi'nin görevine devam etmesine sıcak yaklaştı. Toplantı sonunda açıklamayı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yaptı. Seçimin çok adaylı gerçekleşmesini istediklerini ancak büyük ihtimalle tek adayla gidileceğini vurgulayan Koç, Büyükekşi'ye "Hayırlı olsun" dedi. Ayrıca toplantıda Kulüpler Birliği A.Ş.'nin kurulması, adil rekabetin olması ve finansal konuların görüşüldüğünü de belirten Koç, "Kulüplerin büyük çoğunluğu, sayın başkanın çalışmaları, harcadığı mesai, hedeflediği projeler ve iyi niyetinden memnun. 11.5 aydır yapılanlar, ulaşılabilirlik, geçmiş dönemlerde TFF'den cevap bile alamıyorduk… Bu yeni dönemde çok daha fazla projeyi ilerleteceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Büyükekşi ile yola devam
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