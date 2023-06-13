Büyükekşi ile yola devam

Kulüpler Birliği Vakfı, dün İstanbul'da toplandı. Konu; TFF'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'du. Toplantıya daha sonra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de dahil oldu. Büyükekşi, şu ana kadar yaptıklarını ve projelerini anlattı.Toplantı sonunda açıklamayı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yaptı. Seçimin çok adaylı gerçekleşmesini istediklerini ancak büyük ihtimalle tek adayla gidileceğini vurgulayan Koç, Büyükekşi'yededi. Ayrıca toplantıdagörüşüldüğünü de belirten Koç, "Kulüplerin büyük çoğunluğu, sayın başkanın çalışmaları, harcadığı mesai, hedeflediği projeler ve iyi niyetinden memnun. 11.5 aydır yapılanlar, ulaşılabilirlik,Bu yeni dönemde çok daha fazla projeyi ilerleteceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.