Fatih Karagümrük’te sezonun istatiskleri belli oldu!

Kosovalı futbolcu Dresevic, bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Bu futbolcuyu 2 bin 750 dakikayla Magomed Ozdoev, 2 bin 512 dakikayla da Mbaye Diagne takip etti.

Her iki futbolcu da bu sezon 33 maçta forma giyerken, aldıkları süre 32 müsabakada oynayan Dresevic'in gerisinde kaldı.

Süper Lig'in son haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinin son bölümünde Emiliano Viviano'nun yerine oyuna dahil olan kaleci Muzaffer Cem Kablan, toplamda 4 dakika süre alırken, takımda en az forma giyen oyuncu oldu.

Aynı maçın bitimine 11 dakika kala oyuna giren Brahim Darri de Muzaffer Cem Kablan'ın ardından en az oynayan futbolcular arasında ikinci sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük'ün kadrosundaki oyunculardan 11 isim, bu sezon hiç şans bulamadı. Hakan Akgül, Efe Tatlı, Yusuf Erdoğan, Emir Yazıcı, Ömer Faruk Ersoy, Muhammed Egemen Pehlivan, Ömer Faruk Gümüş, Bahattin Berke Demircan, Mehmet Fatih Kurnaz, Alper Dilek ve Mehmet Demirci, geride kalan sezonda hiçbir lig maçında forma giyemedi.

TAKIMIN EN "HIRÇINI" OTABEK SHUKUROV

VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcular geride kalan sezonda 4 kez kırmızı, 78 defa da sarı kartla cezalandırıldı, takımda en fazla kart gören isim, Özbek futbolcu Otabek Shukurov oldu.

Bu sezon 28 maçta 1979 dakika forma giyen Shukurov, 1 kırmızı, 9 sarı kart gördü.

Sezonun 7. haftasında deplasmanda yapılan Medipol Başakşehir karşılaşmasının uzatma dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Shukurov, bir sonraki hafta oynanan İstanbulspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.

26 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezaları nedeniyle de ilk yarıda iç sahada oynanan Gaziantep FK ve ligin ikinci yarısında deplasmandaki Galatasaray maçlarında forma giyemedi.

Üç kez cezalı duruma düşen Shukurov'u 7 kez sarı kart gören Magomed Ozdoev takip etti.

ÜÇ FUTBOLCU, LİGDEKİ 8 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTI

İstanbul ekibinde Mbaye Diagne, Fabio Borini ve Magomed Ozdoev, sezon boyunca toplamda 48 kez fileleri havalandırarak ligde 8 takımdan daha fazla gol atmayı başardı.

Üç futbolcunun gol sayısı; Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, İstanbulspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u geride bıraktı.

Hükmen galibiyetler dikkate alınmadığında 43 gol kaydeden Arabam.com Konyaspor da bu 3 oyuncunun attığı gol sayısının gerisinde kaldı.

Hükmen kazanılan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor mücadeleleri haricinde bu sezon 48'er gol atan Medipol Başakşehir ve Corendon Alanyaspor da Diagne-Borini-Ozdoev üçlüsüyle aynı sayıda gol kaydetti.