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Giriş Tarihi: 13.6.2023 10:46

Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde yeni rakip!

Fenerbahçe’ye Wilfried Zaha transferinde yeni rakip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha için yeni bir talip çıktı.

Africa Foot United'da yer alan habere göre, Chelsea'nin Fildişili oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. İngiliz ekibinin başına geçen Mauricio Pochettino'nun göreve gelmeden önce transfer için bir plan hazırladığı ve bu planını uygulamaya geçtiği aktarıldı.

Chelsea'de Pochettino sonrası Pierre-Emerick Aubameyang ve Edouard Mendy gibi isimlerin takımların ayrılmasının istendiği iddia edildi. Arjantinli teknik adamın listesinde ise Wilfried Zaha'nın da yer aldığı aktarıldı. Chelsea'nin, Pochettino'nun listesinde yer alan Fildişili kanat oyuncusu için diğer kulüplerle rekabete gireceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HAMLEDE BULUNDU
Crystal Palace'ın da sözleşmesini uzatmak istediği 30 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe de girişimde bulunmuştu. Sarı-lacivertliler, Zaha'nın menajeriyle masaya oturmuştu.

Zaha'ya ayrıca Suudi Arabistan'tan Al Nassr ve Paris Saint-Germain'in de ilgisi bulunuyor.

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Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha transferinde yeni rakip!
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