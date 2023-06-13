Jorge Jesus’tan ayrılık sonrası ilk açıklama! Başkan bana ’Geri döneceksin’ dedi

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, ayrılık sonrası ilk demeci ülkesinin basınına verdi. İşte Jesus'un tüm açıklamaları...

"BENİ SEVEN BİR KULÜPTEN AYRILDIM"

"Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum."

"BAŞKAN BANA 'GERİ DÖNECEKSİN' DEDİ"

"Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi."

"BİRKAÇ TEKLİF ALDIM"

SORU: Brezilya'dan teklif aldınız mı?

"Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi, Brezilya'dan kimse benimle temasa geçmedi."

ORKUN KÖKÇÜ YANITI

SORU: "Benfica'nın transfer ettiği Türk oyuncu Orkun Kökçü'yü tanıyor musunuz?"

"Ben değil, Benfica'nın teknik direktörü tanımak zorunda."

"TARAFTARLAR İÇİN KOLAY OLMAZDI"

SORU: Hayaliniz Brezilya Milli Takımı mı?

"Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim.

"PORTEKİZ'DE ÇALIŞMAYACAĞIM"

"Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil."