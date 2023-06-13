Napoli’de Kim Min Jae’nin alternatifi bulundu!

Napoli, Serie A'da 33 yıl aranın ardından yeniden şampiyon oldu. İtalyan ekibinin yıldız stoperi Kim Min-jae performansıyla büyük beğeni kazandı ve sezonun oyuncularından birisiydi.

Bir önceki sezon başında Fenerbahçe'den kadroya katılan oyuncunun en büyük talibi Manchester United olarak görünüyor. Güney Koreli stoperin takımdan ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Oyuncunun 18 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den transfer edilmesi sonrası, sözleşmesine 48 milyon Euro serbest kalma opsiyonu eklenmişti. Bu rakamı veren takım, oyuncuyla anlaştığı taktirde transferi tamamlayacak. Diğer taraftan Napoli, Kim'in yerine stoper arayışını da sürdürüyor.

ARSENAL'İN WONDERKİD STOPERİ LİSTESİNDE

İtalya'da yer alan iddialara göre; Napoli, Arsenal'in gelecek vadeden stoperi Jakub Kiwior'u listesine aldı.

Arsenal taraftarları, Kiwior'un Napoli için gerçekçi bir hedef olmadığını düşünüyor. Polonyalı stoper, piyasa değerini 20 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

Zamanlaması mükemmel, cüssesi büyük

23 yaşındaki stoper, 2021'de büyük patlamasını yaptı ve İtalyan ekiplerinin dikkatini çekti.

Oyuncu, Spezia tarafından 2.4 milyon Euro karşılığında transfer edildi. 189 cm boyundaki Kiwior, hava toplarındaki hakimiyetiyle ve hamle zamanlamasındaki becerisiyle öne çıkıyor.

Polonyalı oyuncu dar alanda ve birebir eşleşmelerde başarılı bir görüntü ortaya çıkarıyor. Oyuncunun öne çıkan zafiyeti ise, boyu ve uzun bacaklarından doğan handikapla -özellikle açık alanda- hızlı oyunculara uyum sağlayamaması olarak görülebilir.

Arteta'nın bırakmaya niyeti yok

Spezia'dan Arsenal'e 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Kiwior, Topçuların teknik direktörü Arteta'nın göz bebeği konumunda yer alıyor.

William Saliba'nın sakatlığı ve Rob Holding'in düşük formu sonrası forma şansı bulan Kiwior, bu süreçte taraftarlarını ve teknik ekibini mest etti.

İddialara göre 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için tekliflere kapılar kapalı olacak.

