Solda samba zamanı

Galatasaray Yönetimi, sol bekteki sorunları bitirmek için rotasını çizdi; hedef Wendell. Aslan, Porto'nun Brezilyalı sol beki Wendell için nabız yokladı. Portekiz ekibinden gelecek yanıta göre pazarlıklar da hız kazanacak
Sol bek için transfer avına çıkan G.Saray'da rota Portekiz'e döndü. Adekugbe ve EmreTaşdemir'in ayrılığı sonrasında sadece Kazımcan Karataş bu mevkide kalırken, hedef bu bölgede rekabeti artıracak kaliteli bir yabancı isim. Liverpool'un27 yaşındaki oyuncusuKonstantinos Tsimikas gündemegelirken şimdi de Porto'danWendell listeye alındı. Portekiz ekibiyle 2 sezon daha kontratı olan ancak ayrılık ateşini yakan Brezilyalı oyuncu için Porto ile temasa geçildi ve istenen bonservis bedeli soruldu. Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki sol bek, takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıktı. Porto kulübündengelecek yanıta göre hamleyapmaya hazırlanan yönetim,piyasa değeri 5 milyon Euroolarak gösterilen deneyimli futbolcuiçin 3 milyon Euro ilepazarlığı başlatmak istiyor.
MOSTAFA ARTIK1 NUMARA!
Kiralıkİcardi ile sözleşmesi biten Gomis'in vedası sonrasında Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Mostafa Mohamed şimdilik ilk santrfor durumunda. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler yapılana kadar Mısırlı oyuncuyu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına hazırlama kararı aldı. Kampa da G.Saray ile gelecek oyuncu içinyönetim ise Nantes için belirlenen 5 milyon 750 binEuro'luk değerin altına düşmeyi düşünmüyor.
ARSENAL'İN SCOUT ŞEFİ G.SARAY'DA
Sarı-kırmızılılar saha içine takviyelere hazırlanırken idari bölümü de boş geçmiyor. Daha önce Arsenal'in şef scoutluğunu yapan ve son olarak Şili Milli Takımı'nın sportif direktörü olan Francis Cagigao ile anlaşmaya varıldı. Aslan'da Cenk Ergün futbol direktörü,Emre Utkucan ise scout ekibinin başındayer alıyor. 53 yaşındaki Cagigao'nun görev tanımı ise henüz netleşmedi.
DEPLASMAN FORMASI 1450 TL
Şampiyon G.Saray'ın 2023-2024 sezonunda deplasmanda giyeceği formalar satışa çıktı. Dün kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarla taraftarlar beyaz renkli formayı satın almaya davet edilirken, oyuncuların da yer aldığı bir de klip yayınlandı. Formalar 1450 TL'den alıcı bulacak.