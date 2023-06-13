Solda samba zamanı

Sol bek için transfer avına çıkan G.Saray'da rota Portekiz'e döndü.ayrılığı sonrasında sadecebu mevkide kalırken, hedef bu bölgede rekabeti artıracak kaliteli bir yabancı isim.Portekiz ekibiyle 2 sezon daha kontratı olan ancak ayrılık ateşini yakan Brezilyalı oyuncu için Porto ile temasa geçildi ve istenen bonservis bedeli soruldu. Bu sezon ligde 26 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki sol bek, takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıktı.Kiralıkİcardi ile sözleşmesi biten Gomis'in vedası sonrasında Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Mostafa Mohamed şimdilik ilk santrfor durumunda. Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferler yapılana kadar Mısırlı oyuncuyu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına hazırlama kararı aldı.Sarı-kırmızılılar saha içine takviyelere hazırlanırken idari bölümü de boş geçmiyor. Daha önce Arsenal'in şef scoutluğunu yapan ve son olarak Şili Milli Takımı'nın sportif direktörü olan Francis Cagigao ile anlaşmaya varıldı.53 yaşındaki Cagigao'nun görev tanımı ise henüz netleşmedi.Şampiyon G.Saray'ın 2023-2024 sezonunda deplasmanda giyeceği formalar satışa çıktı. Dün kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarla taraftarlar beyaz renkli formayı satın almaya davet edilirken, oyuncuların da yer aldığı bir de klip yayınlandı. Formalar 1450 TL'den alıcı bulacak.