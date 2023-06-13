TFF’de Mehmet Büyükekşi ile yola devam!

Toplantı sonunda açıklamayı Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yaptı. Seçimin çok adaylı gerçekleşmesini istediklerini ancak büyük ihtimalle tek adayla gidileceğini vurgulayan Koç, Büyükekşi'ye "Hayırlı olsun" dedi. Ayrıca toplantıda Kulüpler Birliği A.Ş.'nin kurulması, adil rekabetin olması ve finansal konuların görüşüldüğünü de belirten Koç, "Kulüplerin büyük çoğunluğu, sayın başkanın çalışmaları, harcadığı mesai, hedeflediği projeler ve iyi niyetinden memnun. 11.5 aydır yapılanlar, ulaşılabilirlik, geçmiş dönemlerde TFF'den cevap bile alamıyorduk… Bu yeni dönemde çok daha fazla projeyi ilerleteceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.