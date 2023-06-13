Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Sinan Altıntop yaşanan depremin ardından Altıntop "Yaşanan depremden sonra yönetim olarak bizler, kulübümüz ve kentimiz büyük zorluklar içerisinde kaldı. Tabii şu an bu zorlu süreçleri atlatıp, ileride daha güzel günlere ilerlemek için mücadele ediyoruz. O süreçte Cengizhan Akgün'ü 350 bin TL'ye Kocaelispor'a, Ogün Özçiçek'i 200 bin TL'ye Rizespor'a, Philip Awuku'yu 200 bin TL'ye Tuzlaspor'a, Burak Kavlak'ı Esenler Erokspor'a kiralık olarak gönderdik. Aly Malle'nin sözleşmesi bitiyordu, Eyüpspor'a transferi gerçekleşti ve bir sonraki transferinden kulübümüz yüzde 50 gelir elde edecek. Birçok futbolcumuzu kulüplere kiralık olarak gönderdik. Ayrıca futbolcularımız Malatya'ya gelme konusunda tedirginlik yaşıyor. Futbolcularımızın için barınacak ve hayatlarına devam etme konusuyla ilgili çekincelerini var." dedi.

"HEDEFİMİZ LİGDEN ÇEKİLİP TRANSFER TAHTASINI AÇMAK"

Altıntop, Yeni Malatyaspor yönetimi olarak ligden çekilme düşüncelerinin olduğu ifade etti. Kulüb Basın Sözcüsü Sinan Altıntop,"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ikili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Aldığımız kararı da ileteceğiz. Ortada bir süreç var, önemli futbolcularımızın sözleşmeleri bitecek. Şuan bütün önceliğimiz takımın ligden çekilmesi ve lig için harcanacak bütçeyi transfer tahtasını açmak için kullanmak. Transfer yasağımızın da olmasından kaynaklı transfer yapacağımız, buraya bir bütçe hazırladık, ligde kalıp kalmama noktasında kadromuzun yetersiz olacağından dolayı ligden çekilme düşüncemiz var. Takımı ligden çekip, ayırdığımız bütçeyle birlikte şehrin dinamikleriyle bir araya gelerek transfer tahtasını açmak istiyoruz."

"BEN BU KULÜBÜN KURTARICISIYIM" DİYE ÇIKMASI BİZİ ŞAŞIRTIYOR"

Altıntop, sosyal medyada yönetimin görevi eski kulüp başkanı Adil Gevrek'e bırakacağı iddiaları ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Altıntop , "Adil Beyin gelip gelmeyeceği, taliplerin olduğu söylentileri çok fazla bizde şaşkınlık içinde takip ediyoruz. Bu takımı Adil Beyden sonra kimse sahiplenmezken, Ahmet Yaman yönetimi olarak takıma sahip çıktık. 56 milyon giderin 28 milyonu bizim yönetimimiz tarafından harcandı. Adil Bey ile alakalı söylenti var, keşke Yeni Malatyaspor'u bu kadar borcun içerisine koymasaydı da başkanlığını yapsaydı.. İsteyen herkes aday olabilir. Takıma ciddi katkı sağlayıp, problemleri çözebilecek kim olursa buyursun gelsin. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Merak ediyoruz Adil Bey gelip ne yapacak? Takımı böyle bırakıp arkasını dönüp gidip sonrada gelip "Ben bu kulübün kurtarıcısıyım" diye çıkması bizi şaşırtıyor" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Fırat Vuran ise takımın borcunun kapatılması için bir takım görüşmeler yaptıklarını belirtti. Vuran, kısa sürede borç konusunun çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Borcu kapatsak bile transferimizi açamıyoruz. Transferi açamadığımızdan dolayı en azından takımı ligden çekerek, ikinci dönemde transferlerimize başlayıp, bir takım oluşturmak istiyoruz. Yılmaz hocamızla sözleşmemiz bitti, yeni sözleşme için konuşamadık. İnşallah gelir ve kendisiyle devam ederiz. Yılmaz hocamızdan memnunuz, kulüp için elinden ne geliyorsa yapıyor. İkinci dönemde transferi açacağız. Bu noktada da takımı oluşturup 2024-2025 sezonunda yeni takımımızla mücadele etmek istiyoruz."

56 MİLYON TL GİDERİMİZ VAR

Deprem sonrasına kadar toplam 56 milyon TL giderlerine olduğuna dikkat çeken Vuran, "Bizim göreve geldiğimiz dönemden deprem sonrasına kadar toplam 56 milyon TL giderimiz var. Bunun 14 milyon TL'si Mustafa Eskihellaç'ın transferinden geldi. 11,5 milyon Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın verdiği para, bir milyon TL valilik verdi, 750 bin TL Battalgazi Belediyesi, 750 bin TL'de Yeşilyurt Belediyesi'nden geldi. Kalan rakam ise kulüp başkanımız Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. 3,5 aylık personele deprem sonrası bir borcumuz var. Rahmetli Ahmet Eyyüp'e 403 milyon TL borcumuz var onu da kısa sürede vereceğiz. Piyasaya bizim dönemimizde bir milyon TL borcumuz var. Vergi ve SSK ile birlikte 5 milyon TL borcumuz var, onu da ödeyeceğiz. Bizim dönemimizde hiç kimsenin alacağı kalmayacak "diye konuştu.