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Giriş Tarihi: 14.6.2023 12:46

Ajax'ın yeni teknik direktörü Maurice Steijn oldu!

AA
Ajax’ın yeni teknik direktörü Maurice Steijn oldu!

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax, teknik direktörlük görevi için Maurice Steijn ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Steijn, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda ve geçen sezon da Sparta Rotterdam'ı çalıştırmıştı.

Ajax Futbol Direktörü Sven Mislintat, Steijn'in çalıştığı takımlarda beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Birçok kez yüksek performansını gösterdi. Daha yukarı çıkmaya hazır, bundan eminim." dedi.

Hollanda ekibi, alınan kötü sonuçların ardından geçen sezon ocak ayında teknik direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırmıştı.

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Ajax'ın yeni teknik direktörü Maurice Steijn oldu!
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