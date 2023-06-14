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Giriş Tarihi: 14.6.2023 09:06 Son Güncelleme: 14.6.2023 09:08

Galatasaray'ın Haziran ayı faturası belli oldu! 400 milyon TL...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’ın Haziran ayı faturası belli oldu! 400 milyon TL...

Sarı-kırmızılı yönetimi zorlu bir ay sonu bekliyor. Haziran bitimine kadar futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve geçmiş borçlarla birlikte 15 milyon Euro'luk bir fatura var.

Eski teknik direktör Domenec Torrent ve ekibine, tek taraflı fesih nedeniyle kazandıkları dava sonrasında 2.6 milyon Euro ödenecek. Pulgar'ın başını çektiği eski oyuncular da FIFA'ya taşıdıkları davaları kazandı. Kısa dönemde 400 milyon TL ödeme yapmak zorunda olan yönetim, 30 Haziran'a kadar UEFA'ya da borçsuzluk kağıdını göndermek zorunda. Aksi halde transfer yasağı gelecek.

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Galatasaray'ın Haziran ayı faturası belli oldu! 400 milyon TL...
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