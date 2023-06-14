Galatasaray’ın Haziran ayı faturası belli oldu! 400 milyon TL...

Eski teknik direktör Domenec Torrent ve ekibine, tek taraflı fesih nedeniyle kazandıkları dava sonrasında 2.6 milyon Euro ödenecek. Pulgar'ın başını çektiği eski oyuncular da FIFA'ya taşıdıkları davaları kazandı. Kısa dönemde 400 milyon TL ödeme yapmak zorunda olan yönetim, 30 Haziran'a kadar UEFA'ya da borçsuzluk kağıdını göndermek zorunda. Aksi halde transfer yasağı gelecek.