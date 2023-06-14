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Giriş Tarihi: 14.6.2023 11:16

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya'da buldu! İşte teklifin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya’da buldu! İşte teklifin detayları...

Beşiktaş Rus futbolcu Daler Kuzyaev için devreye giriyor. Zenit ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki orta saha için teklif hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlıların yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.

Orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılarda sürpriz bir aday gündeme geldi. İddiaya göre siyah-beyazlıların, Rus takımlarından Zenit'te forma giyen ve sözmeşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Daler Kuzyaev ile ilgilenmeye başladığı belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alan 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçme kararı alan yönetim, birkaç gün içinde oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Yapılacak teklif üzerine çalışmalara devam eden transfer komitesinin yıllık 1.8 ile 2.2 milyon euro arasında bir rakam önereceği belirtildi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

İmza parası olarak 2.5 milyon euro düşünüldüğü ifade edildi. Ayrıca sözleşme önerisinin 2+1 yıllık olmasının planlandığı gelen haberler arasında. Etkili driplingleri ve skorer oyunuyla dikkat çeken Rus futbolcu, 6 sezondur Zenit forması giyiyor. Daler Kuzyaev bu sezon takımına 29 maçta 5 gol, 6 asistlik ciddi bir katkı sağladı. 1.82 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro civarında. Kuzyaev'in kariyerine, Avrupa'da devam etmek ve liginde şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istediği biliniyor.

Kuzyaev, kariyerinde 306 resmi maçta oynayıp 24 gol, 34 asist üretti. Rus milli takımında 46 maça çıkıp 2 gol attı. 1.82 boyundaki oyuncu kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. (Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya'da buldu! İşte teklifin detayları...
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