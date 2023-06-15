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Giriş Tarihi: 15.6.2023 13:13

Altınordu'da gözler Onuralp'te!

DHA
Altınordu’da gözler Onuralp’te!

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu, Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere olduğu genç kaleci Onuralp Çevikkan'dan gelecek bonservis ücretiyle kasasını doldurmayı planlıyor.

Trabzonspor'un Altınordu'da geçen aralık ayında altyapıdan profesyonel yapılıp ligde ve kupada henüz hiç oynamayan 17 yaşındaki milli kaleciyi 700 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edeceği, kırmızı-lacivertlilerin bir sonraki transferden yüzde 25 pay alacağı iddia edildi. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, transferin resmiyet kazanması halinde Altınordu, Trabzonspor'a altyapısından yetişen 6'ncı oyuncuyu göndermiş olacak. Daha önce kaleciler Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe ile forvet Enis Destan bonservis alınarak Trabzon'a gitmiş, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz ise olaylı bir şekilde Altınordu'dan ayrılıp Karadeniz ekibine imza atmıştı. Altınordu geçen hafta Emircan Gürlük'ü de 2 milyon Euro bonservisle Rusya'ya satmıştı.

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Altınordu'da gözler Onuralp'te!
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