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Giriş Tarihi: 15.6.2023 11:02

Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması!

DHA
Çağdaş Atan’dan transfer açıklaması!

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Önümüzdeki hafta transfer tahtasını açtıracağımızı düşünüyorum. Eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki sezonun bombasını patlatacağız” dedi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ile teknik direktör Çağdaş Atan, çevrimiçi toplantıda taraftarların sorularını yanıtladı. Çağdaş Atan konuşmasında, "Sezon ortasında giden isimler oldu. Transfer tahtasını açtırmak önemli. Bir an önce açtırmak daha da önemli. Sürekli irtibat halindeyiz. Başkanımız ile konuştum, önümüzdeki hafta transfer tahtasını açtıracağımızı düşünüyorum. Biz raporumuzu sunduk. Herkes bu rapor üstünde mutabık kaldı. Eğer her şey yolunda giderse önünüzdeki sezonun bombasını patlatacağız. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Hayal satmak istemem. Buraya faydalı olamayacaksam kalmam. Bu sene genç isimlere çok şans vermemiş gibi gözüküyoruz ama öyle değil. Arif Kocaman, Bilal Beyazit, Akcah ve Uzodimma uzun süre şans buldu. Daha genç oyuncuları da zaman zaman oyuna aldık" diye konuştu.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ise, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oy birliğiyle oyuncuyu haklı bulmasının ardından Tahkim Kurulu'na gittiklerini hatırlatarak, "Şeriatın kestiği parmak acımaz. Geçen sezon imza atılması gerekiyordu atılamamış. Önce Antalya kampında anlaşma yapılmıştı. Menajeri nedeniyle birkaç kere ertelendi. Depremden önce imza sirküleri alındı. Pazartesi sabah TFF'ye iletildi. O gece deprem olmuştu. Beşiktaş ile transfer gerçekleştirildi. UÇK futbolcuyu haklı buldu. Tahkim'e taşıdık. Oradan çıkacak sonuca bakacağız" dedi.

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Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması!
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