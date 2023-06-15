Faruk Koca’dan transfer açıklaması ve tesis müjdesi!

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, geride kalan sezonu, transfer sürecini, kiralık futbolcuların durumunu, Ali Sowe transferindeki zorluğu, yapmayı planladıkları yeni tesisi ve Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

MKE Ankaragücü'nün hem kadro hem de oyun olarak geçen sezondan daha iyi olacağını vurgulayan Koca, "İsmi bilinmiş oyuncularla ilgili çalışmalarımız var. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de ismi bilinen 1-2 isimle görüşmelerimiz sürüyor. Cuma günü de bir görüşmemiz var. Önümüzdeki haftalarda netleşir." dedi.

Transferde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın verdiği liste doğrultusunda hareket ettiklerini ve özellikle gurbetçi futbolcularla ilgilendiklerini aktaran Koca, "Hocamızın onay verdiği birkaç oyuncu var. Görüşmeler devam ediyor. Tablo netleşmediği için bir şey söylemem ama Avrupa futbolunu bilen genç gurbetçi oyuncularla kadromuzu takviye edeceğiz. Ana kadromuz için 7 transfer olacak. Transferin yüzde 95'ini kampa yetiştirmeye çalışacağız. 1-2 fırsat transferi de sonra olabilir." diye konuştu.

Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'den düşen Giresunspor'un santraforu Riad Bajic'le ilgilendiklerini doğrulayarak, "Bajic, kadromuzda olmasını istediğimiz bir oyuncu. Kendisinin Giresunspor'la ilgili problemi olmazsa, sıcak bakıyoruz. Türkiye'yi bildiği için Bajic olursa seviniriz." ifadelerini kullandı.

KİRALIK FUTBOLCULARIN DURUMU

Başkan Koca, geçen sezon takımda kiralık oynayan futbolcular Kitsiou, Hanousek, Milson, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ın durumlarıyla ilgili, "Kiralık yabancı oyunculardan biriyle yüzde 95 anlaştık. İnşallah hepsini çözeceğiz. Emre ve Taylan için Galatasaray'la görüştük. Prensipte sıcak bakıyorlardı ama oyunculara yurt dışından da talipler var. Orayla da görüşüyorlar. Kaleci Gökhan'la ilgili de hocamızla görüştük. Onunla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Geçen sezon takımın en golcü ismi olan Gambiyalı oyuncu Ali Sowe'la 1 yıl daha sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok zorlandığımız bir transfer oldu. Ali Sowe'un yıldızı burada parladı. Biz onun potansiyelini 2 yıl önceden biliyorduk. Geçen yıl aldık, müthiş performans gösterdi. Gelecek sezon da ligin en iyi forvetlerinden olacak. Yıldızı parladığı için yurt dışından ve Türkiye'den birçok kulüp almaya çalıştı. Bu da işimizi zorlaştırdı. Sowe'a bizim verdiğimiz rakamın Türkiye'de 1.5, yurtdışında ise 2.5 katını veren kulüpler oldu. Ancak Ali Sowe burada kalmak istedi. Başka kulüplerde alacağının üçte ikisi bedelle burada kaldı."

Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün hiçbir şekilde transfer yasağı tehlikesinin olmadığını da vurgulayarak, "Ankaragücü'nün bir dosyası var ama basit bir konu. Eren Derdiyok'la ilgili bir dosyamız var ve anlaştık. Sezon başında kendisine kadroda yer veremeyeceğimizi söylemiştik. Kendisi teklifleri kabul etmedi. Transfer yasağıyla ilgili bir sorunumuz yok." şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ 55-60 PUANDI"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, çok stresli bir sezonu geride bıraktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ligi 55-60 puan arasında bitirmeyi hedefliyorduk. Aslında mağduriyetlerimiz olmasaydı bu puana ulaşabilirdik. Direkt 12-19 puan arası bir mağduriyetimiz var. Ankaragücü, tarihinde mali olarak hiç olmadığı kadar rahat bir sezon geçirdi. Bütün mali disipline uyduk. 1-2 ay geçmeden bütün maaşları ödemeye çalıştık. Futbolcularımızın da bütün alacakları temmuz başına kadar ödenecek. Mali kısım değerlidir ama sportif başarı olmazsa yaptıklarınız gözükmez. Ancak Ankaragücü'nün bu sene iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Bütün rakiplerimiz bizimle oynadıkları maçların çok zor geçtiğini söylediler. Bu da gelecek için umut verici."

TESİS MÜJDESİ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, sarı-lacivertli camiaya tesis müjdesi verdi. Sarı-lacivertli kulübe Avrupa çapında modern bir tesis kazandırmak istediklerini aktaran Koca, "Çankaya ilçesinde belirlediğimiz arazide Avrupa çapında bir tesis düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşüp, tesisin yeriyle ilgili ricada bulunacağız. İnşallah kendisinin onayıyla çok büyük bir tesis yapacağız. 8-10 bin tribün kapasiteli bir saha, 8 adet antrenman sahası, kolej ve amatör branşların da içinde olduğu bir mimari çizim yaptırdım. Bunu başarırsak Ankaragücü'nün geleceğini kurtarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapının başına geçen yıl Ümit Turmuş'un getirildiğini hatırlatan Koca, "Sezon bitti ve değerlendirmeleri yapıyoruz. Ümit Hoca'dan altyapıyla ilgili geniş çaplı bir rapor alacağız. Geçen yıllara göre daha iyiyiz ama istediğimiz seviyede değiliz. En büyük sorunumuz tesis. Maalesef Tandoğan'daki tesisimizde üç olan saha sayımız bire düştü. Altyapının akademiye dönüşmesi için çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE DESTEK

Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için yeniden Mehmet Büyükekşi'ye destek verdiklerini dile getirdi.

MKE Ankaragücü Kulübü olarak da Büyükekşi'yi desteklediklerini anlatan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başka aday çıkmadı. Ankaragücü olarak Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı için imza verdik. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, tabloda başka aday görmedik. Kulüplerin geleceği, beklentilerin karşılanması için federasyon başkanından bir irade istedik. İsteklerimizi Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Özellikle kurullarla ilgili sıkıntılar oluyor ve kendisini yıpratıyor. Bu sıkıntıların yaşanmaması adına Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin ortaklaşa bir mekanizma kurması için prensip anlaşmasına varıldı. Üç ana sorun var; hakem kararları, temsilciler kurulunun raporları ve finansal durum. Bu üç başlıkla ilgili bizi rahatlatacak cevaplar verdi."