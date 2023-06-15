Galatasaray’dan David Datro Fofana bombası!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça hareketli geçiyor. Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak forvet hattına takviye yapmak için harekete geçti. Galatasaray'ın hedefindeki golcüler arasında Chelsea'den bir isim daha bulunuyor. Bu oyuncu, henüz 20 yaşında olan David Datro Fofana...

Cimbom, Chelsea'nin ara transferde Molde'den aldığı Fildişi Sahilli santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 müsabakada görev alan Fofana, 5 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. (fotoMaç)