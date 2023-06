Yetenekli gençler fırtına olacak!

Trabzonspor ile Sebat Gençlik Spor arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bordomavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, bu anlaşmanın Trabzon futboluna önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Destek sözü veren Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Bizim ortak düşüncemiz, Trabzon futbolunun gelişimini sağlamaktır. Yetenekli oyuncularımızı, iş birliği yapacağımız takımlarımızda Trabzonspor'a hazırlayacağız. Oyuncu maliyetleri çok yüksek. Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok.""Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz. Zaman içerisinde her kademede, her ligde Trabzon takımlarını bulundurmak, orada tutmak ve büyütmek zorundayız. Trabzonspor'un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. Her zaman elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım ise "Bu bizim için büyük bir şans" ifadesini kullandı.Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren Hugo Mallo ile ilgilenen Trabzonspor, sürpriz bir hamleyle sağ bek transferinde rotayı Portekiz'e kırdı. Portekiz basınından Record gazetesi, Porto ile mukavelesi biten 28 yaşındaki sağ bek Wilson Manafa'nın Trabzonspor'a imza atacağını duyurdu. Manafa, geçen sezon 18 maçta Porto forması giydi.