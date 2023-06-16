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Giriş Tarihi: 16.6.2023 11:23

Beşiktaş dünya deviyle ortaklık görüşmesi yaptı!

Beşiktaş dünya deviyle ortaklık görüşmesi yaptı!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany, İspanya'da bir araya geldi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany bir araya geldi.

TRANSFERLER KONUŞULDU
Bu görüşmede Barcelona ile Beşiktaş arasında gelecekte yaşanması muhtemel potansiyel oyuncu transferlerinin görüşüldüğü ve ikili arasında fikir alışverişi yaşandığı kaydedildi. Ayrıca haberde, yakın gelecekte iki kulüp arasında oyuncu transferlerinin yaşanmasının beklendiği aktarıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlarken Barcelona, La Liga'da sezonu şampiyon olarak bitirmişti.

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Beşiktaş dünya deviyle ortaklık görüşmesi yaptı!
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