Dünya basınından Nicolo Zaniolo’ya övgü!

2023 UEFA Uluslar Ligi'nde son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

PENALTIYI ALDI IMMOBILE BERABERLİĞİ GETİRDİ

Galatasaray forması giyen Nicolo Zainolo uzun süre sonra Mancini tarafından İtalya Milli Takımı'na davet edildi. Genç yıldız İspanya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya'nın kazandığı penaltıda önemli rol oynadı. Zaniolo'nun şutunda Robin Le Normand elle oynadı ve hakem Slavko Vincic penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, İtalya'nın maçtaki tek golünü kaydetti.

İTALYAN BASINI ZANIOLO'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

İspanya'nın İtalya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası İtalyan basını Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'dan övgüyle bahsetti.

Zaniolo için şu yorumlar yapıldı:

La Gazzetta dello Sport: Penaltıda ceza sahasına iyi girdi. Baskı ve derinlik yaratak takıma harika bir jest yaptı.

Corriere della Sera: Penaltıyı biraz şans eseri de olsa kazanmayı bildi. Frattesi'ye güzel bir asist yaptı ama golle sonuçlanmadı.

Tuttomercato: Maçı anında dengeleyen golde tesadüfen de olsa penaltıyı almayı bildi. İspanya'nın ona izin verdiği her şeyi çok iyi yaptı.

GOAL İtalya: Penaltıyı almayı başardı ve sürekli olarak İspanya'yı şoka uğratma erdemine sahipti.

Corriere Adriatico: Çok proaktif. Penaltıda belirleyici oldu. Sahada her şeyini verdi. İtalya formasını özledi ve bunu her dakika gösterdi.

Quotidiano Nazionale: İtalya'ya döndü ve formunu korudu. Maçın ilk yarısında tehlikeli olan tüm pozisyonları tetikledi.

Il Giornale: Sezon herkes için uzun geçti ama eski Roma oyuncusunun seviyesi buysa, Serie A takımları onu anavatanına geri getirmek için uğraşsa iyi eder. İkinci yarıda, yorgunluğun kendini hissettirdiği ve çok fazla tekme aldığı için ilk yarıya oranla daha etkisiz kaldı.

Eurosport: Immobile ile hücumda ilgi çekiciydi ancak yinede eski Romalı, Lazio'nun yıldızı ile daha iyi olabilirdi.

Sportpress24: Mancini'nin hoşuna gitmeyen davranışları yüzünden milli takımdan ayrılmış gibiydi. Galatasaray, Zaniolo'da güzel etkiler bırakmış görünüyor. İtalya Milli Takımı'na geri döndü ve bunu doğru kalitesi ile birleştirdi. Penaltıyı aldı.