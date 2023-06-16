Galatasaray’dan yılın transferi! Leandro Paredes...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi alan sarı-kırmızılı kurmaylar, iddiasını artıracak bir kadro için kolları sıvadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Galatasaray, Fransız devi PSG'de forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. PSG ile Icardi transferi için temaslarda bulunan Cimbom, bu defa da Paredes için kapıyı çaldı.

İşi sıkı tutan yönetim, Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti.

PAREDES İLE ANLAŞMA TAMAM!

Milliyet'in haberine göre; Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı. Fransız deviyle pazarlıklarda bulunan Galatasaray'ın bu transfer için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. Transferi bitirme konusunda kararlı olan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

ICARDI OLUMLU REFERANS VERDİ!

Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi. PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi. (fotoMaç)