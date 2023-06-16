Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan yılın transferi! Leandro Paredes...
Giriş Tarihi: 16.6.2023 11:37

Galatasaray'dan yılın transferi! Leandro Paredes...

Galatasaray’dan yılın transferi! Leandro Paredes...

Galatasaray yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir orta saha mevkisi üzerine çalışmalarda bulunan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. Cimbom, bonservisi PSG'de olan Leandro Paredes'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Arjantinli yıldız ile prensip anlaşmasına varıldı. Peki PSG'ye Paredes için ne kadar bonservis bedeli ödenecek? İşte pazarlıklarda son durum...

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi alan sarı-kırmızılı kurmaylar, iddiasını artıracak bir kadro için kolları sıvadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Galatasaray, Fransız devi PSG'de forma giyen Leandro Paredes'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. PSG ile Icardi transferi için temaslarda bulunan Cimbom, bu defa da Paredes için kapıyı çaldı.

İşi sıkı tutan yönetim, Arjantinli yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti.

PAREDES İLE ANLAŞMA TAMAM!
Milliyet'in haberine göre; Juventus'ta geçen sezon kiralık olarak top koşturan 28 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı. Fransız deviyle pazarlıklarda bulunan Galatasaray'ın bu transfer için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı. Transferi bitirme konusunda kararlı olan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

ICARDI OLUMLU REFERANS VERDİ!
Aslan'da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi. PSG'den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi'nin Paredes'in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi. (fotoMaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Takımı küme düşünce Türkiye’ye koştu
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
Bu pilav çok su kaldırır!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan yılın transferi! Leandro Paredes...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA