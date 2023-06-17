BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes, Lazio için Luis Alberto’yu bekliyor

Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kâr edecek. Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.