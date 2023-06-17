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Giriş Tarihi: 17.6.2023 10:45 Son Güncelleme: 17.6.2023 11:26

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes, Lazio için Luis Alberto'yu bekliyor

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes, Lazio için Luis Alberto’yu bekliyor

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Maurizio Sarri'nin ısrarla istediği transferi bitirmek için Luis Alberto'nun Katar'a gitmesini bekliyor.

Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin Beşiktaş'tan ısrarla istediği Gedson Fernandes için Lazio, takımın İspanyol yıldızı Luis Alberto'nun transfer olmasını bekliyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün Başkanı Claudio Lotito, Portekizli yıldızı almak adına 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın % 50'sine 6 milyon Euro verdiği Gedson, eğer bu rakama satılırsa Kartal, 4 milyon Euro kâr edecek. Bu arada Katar'dan yıllık 8 milyon Euro teklif alan Alberto için Lazio, 10 milyon Euro istiyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes, Lazio için Luis Alberto'yu bekliyor
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